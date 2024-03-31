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Эксперт заявил, что войска РФ близки к выходу на оперативный простор под Авдеевкой

Bild: РФ осталось взять два села под Авдеевкой для выхода на оперативный простор

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска могут выйти на оперативный простор в районе города Авдеевка, если возьмут под контроль еще два населенных пункта. Об этом заявил эксперт немецкого журнала Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, его слова приводятся в Telegram-канале «Bild на русском».

Как пишет Bild, ВСУ держали в этом районе оборону по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое, но затем российские войска прорвали эту линию везде, кроме Бердычей и Семеновки. По его данным, за эти села идут упорные бои, но частично их уже контролирует РФ.

«Если Семеновка падет, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населенных пунктов на пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление в каких-либо домах, логистических пунктах и так далее», — сказал Рёпке.

Ближайшее к линии боевого соприкосновения село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское — в 5 км, отметил аналитик и добавил, что пустующая территория к востоку от них может стать оперативным простором для войск РФ.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что недостаточное количество боеприпасов для артиллерии, преимущество России в живой силе и управляемые авиабомбы являются причинами потери Авдеевки.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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