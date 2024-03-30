Во Франции заявили, что войска страны не смогут изменить ситуацию в пользу ВСУ

Франция не может отправить на Украину военный контингент, который изменит ситуацию на поле боя в пользу украинской армии. Об этом сообщает французская газета Les Echos.

«Париж не в состоянии развернуть контингент, который мог бы кардинально изменить ситуацию в пользу Украины», — пишет газета.

В статье говорится, что Франция не сможет изменить ситуацию даже со своими батальонами, подкрепленными военно-воздушными силами, при этом допускается, что они увеличат потери российских войск.

В Les Echos считают, что Париж без союзников не сможет «поставить против русских серьезный барьер — ни вдоль Днепра в Запорожской области, ни на подступах к Одессе».

До этого экс-начальник главного военного штаба Европейского союза Жан-Поль Перрюш заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен подумать об ответных действиях России в случае отправки войск на Украину.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.