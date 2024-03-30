В Харьковской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Харьковской области на востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы произошли и в самом городе, но где конкретно – не уточняется.

В данный момент в регионе работает воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

До этого воздушная тревога также была объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Накануне в Харькове произошел взрыв во время работы воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее Минэнерго Украины призвало граждан не называть объекты по которым бьют ВС РФ, а также не публиковать их последствия.