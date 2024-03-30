В украинском регионе выкопали свыше 42 км противотанковых рвов

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе выкопаны более 42 километров противотанковых рвов для создания укреплений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выкопали более 42 км противотанковых рвов. Наращиваем также количество тетраэдров — специальных бетонных пирамид, которых уже установили более 11 тысяч», — сообщил Лысак.

До этого глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявлял, что в регионе установлены 10 тысяч противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». Он отметил, что установлены уже почти 10 тысяч бетонных пирамид, также власти обустроили противотанковый ров. По его словам, строительство фортификационных сооружений предусматривает разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий.

Также издание Financial Times сообщило о том, что Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного российской армией, о который разбилось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом прошлого года.

Ранее в Британии усомнились, что ВСУ начнут контрнаступление в 2024 году.