Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Удары ВС России по энергетике Украины помешали ВСУ перебросить резервы

Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов России по энергетике

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Россия парализует движение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире украинскому YouTube-каналу «Вышка».

По словам аналитика, ранее украинской армии удавалось перебрасывать войска в нужном направлении.

«Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс», — отметил Стариков.

Он добавил, что войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Россия успешно подрывает, уничтожая энергетику постсоветской республики.

Утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины, включая Харьков. В Минобороны России назвали эти атаки ударами возмездия.

Позже военный обозреватель Влад Шлепченко сообщил, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры в Харькове могут свидетельствовать о приближающихся боях за город.

Ранее Россия нанесла удар по базе штурмовой бригады «Лють» в Харькове

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами