Удары ВС России по энергетике Украины помешали ВСУ перебросить резервы

Россия парализует движение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире украинскому YouTube-каналу «Вышка».

По словам аналитика, ранее украинской армии удавалось перебрасывать войска в нужном направлении.

«Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс», — отметил Стариков.

Он добавил, что войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Россия успешно подрывает, уничтожая энергетику постсоветской республики.

Утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины, включая Харьков. В Минобороны России назвали эти атаки ударами возмездия.

Позже военный обозреватель Влад Шлепченко сообщил, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры в Харькове могут свидетельствовать о приближающихся боях за город.

Ранее Россия нанесла удар по базе штурмовой бригады «Лють» в Харькове