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Стадо овец напугало польских пограничников

RMF24: стадо овец перешло украинскую границу и напугало польских пограничников

В польском селе Корчов, которое находится рядом с границей с Украиной, пограничники обеспокоились пересечением границы стадом овец. Об этом сообщает RMF24.

«Устройства предупреждали о приближении к линии границы. На экранах видеонаблюдения было идентифицировано стадо овец. Животные пересекли границу и начали пастись», — говорится в материале.

Отмечается, что офицеры, хорошо знающие приграничную местность и ее обитателей, предупредили хозяина стада.

28 марта вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что на сегодняшний день у Киева нет диалога с Варшавой по вопросу разблокировки границы.

До этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина недовольна тем, что некоторые страны Евросоюза, помогающие Киеву, обсуждают защиту собственных рынков и протекционистских методов, на первом месте для ЕС должна стать поддержка Украины.

Ранее стало известно об ограничениях на одном из погранпунктов с РФ.

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