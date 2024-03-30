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ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали технику в ДНР

Поддубный: ВС РФ уничтожили мост, по которому ВСУ перебрасывали резервы в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные уничтожили железнодорожный мост в подконтрольном Киеву городе Курахово Донецкой народной республики, через который ВСУ перебрасывал резервы. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Расчет РСЗО «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ уничтожил еще одну транспортную артерию ВСУ», — написал военкор.

По словам Поддубного, переправа использовалась для переброски техники и военнослужащих украинской армии в направлении Курахово.

30 марта Минобороны РФ сообщило российские военнослужащие за неделю уничтожили четыре боевые машины реактивных систем залпового огня. Среди них — MARS II, Vampire и «Град».

Накануне сообщалось, Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Чугуевском районе Харьковской области.

Ранее ВС РФ уничтожили в Харькове около 50 боевиков, среди которых были члены «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

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