Даже если западные страны решат отправить на Украину контингент в 60 тысяч военных, это не изменит положение дел ВСУ на передовой. С таким заявлением выступил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Те силы, которые они предлагают ввести во Франции, будь то 2 тысячи солдат, которые Макрон первоначально предложил, или это 20 тысяч французских солдат плюс 40 тысяч солдат НАТО, как советовал французский генерал. Вы знаете, это не имеет значения, этого недостаточно», — сказал Хо.

По его словам, положение дел на передовой могла бы изменить только отправка настоящей армии военного блока, в которую бы входили от трех до пяти основных бронетанковых и механизированных подразделений при поддержке авиации, ракетных войск и ВМС.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ нечего им противопоставить.

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