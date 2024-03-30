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В Германии призвали держаться подальше от планов ввода войск на Украину

Генерал Бюлер заявил, что ввод западных войск на Украину усугубит ситуацию

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ввод сухопутных войск западных стран на Украину не изменит ситуацию в пользу Киева, а лишь усугубит ее. Таким мнением в эфире подкаста телерадиокомпании MDR поделился генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер.

«Развертывание на Украине войск отдельных стран, с какой бы целью это ни было сделано, не улучшит ситуацию. Наоборот, она станет более сложной и неуправляемой», — заявил военный.

По словам Бюлера, военные НАТО уже имеют негативный опыт операций, когда разные контингенты и несколько командных структур мешали успешной координации войск. Он призвал страны Запада продолжать использовать тему ввода войск на Украину в риторике лишь в качестве сдерживающего фактора, но в то же время «держаться подальше» от реализации этих планов.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

28 марта премьер Италии Джорджа Мелони рассказала, что лично заявила Макрону о несогласии с предложением об отправке сухопутных войск на Украину.

Ранее в Германии заявили, что стыдятся экс-канцлера Шредера из-за Путина.

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Операция на Украине
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