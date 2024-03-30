Названы потери ВСУ в боях под Авдеевкой

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях под Авдеевкой почти две тысячи солдат, а также десятки орудий и машин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в боях за Семеновку, Тоненькое, Бердычи и Орловку ВСУ лишились еще 1,87 тысячи человек личного состава, 13 танков, 50 автомобилей и 20 боевых бронированных машин.

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка (САУ) «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, боевая машина РСЗО «Град», 30 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также САУ М109 «Paladin» производства США.

30 марта Минобороны сообщило, что с 23 по 30 марта ВС РФ был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины и инфраструктуре.

Отмечается, что удары наносили гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

Ранее ВСУ обстреляли брянский поселок.