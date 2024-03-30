Средства ПВО сбили пятый за день украинский дрон над Белгородской областью

Средства ПВО сбили пятый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ попытались атаковать регион в 15:15 мск. Украинские войска использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что российский военнослужащий выстрелами из автоматического дробовика уничтожил украинский FPV-дрон. Журналисты опубликовали соответствующие кадры.

28 марта министерство обороны РФ сообщало, что за предыдущие сутки российские силы ПВО нейтрализовали 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.