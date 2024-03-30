Минобороны сообщило о 57 групповых ударах за неделю

Министерство обороны России сообщило, что с 23 по 30 марта Вооруженными силами РФ был нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по военным объектам Украины и инфраструктуре.

Отмечается, что удары также наносили гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

По данным Минобороны РФ поражены предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, энергетики.

До этого сообщалось, что российские войска при помощи беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу с оружием и снарядами, предназначенными для Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Также в Минобороны сообщали, что в ночь на 28 марта российская армия нанесла мощный групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по энергетическим объектам Украины и силам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военные поразили аэродром ВСУ в Николаевской области.