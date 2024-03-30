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Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов.

Как уточнил Гладков, в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Ранее жилой дом загорелся под Курском при обстреле со стороны Украины.

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