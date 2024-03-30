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В Курской области обстреляно село Гуево

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гуево

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Роман Старовойт/Telegram

Село Гуево Курской области обстреляно со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт.

По словам губернатора, в результате обстрела в селе повреждены четыре домовладения, а также хозяйственные постройки и заборы. Собственникам пострадавшего имущества будет оказана помощь в восстановлении.

29 марта губернатор Старовойт сообщил об обстреле деревни Внезапное со стороны ВСУ.

28 марта под Курском в селе Коровяковка при обстреле со стороны Украины загорелся жилой дом. Никто из жителей не пострадал. На место происшествия были оперативно направлены спасатели, которые ликвидировали возгорание.

Ранее власти сообщили, что два населенных пункта Курской области остались без света.

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