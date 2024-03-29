Над Белгородской областью сбит беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило, что 29 марта средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотник над территорией Белгородской области.

По данным военного министерства, попытка атаки c применением БПЛА самолетного типа была предпринята 29 марта примерно в 20:15 (мск).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили военные.

29 марта украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Белгороде на улице Щорса.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с начала 2024 года в городе повреждены около четырех тысяч жилых помещений, а всего с начала специальной военной операции — порядка пяти тысяч.

В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 17 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в отчете министерства обороны РФ.

Ранее стало известно, что в Белгородской области временно закроют часть пунктов выдачи Wildberries.