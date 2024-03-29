Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью сбит беспилотник

Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Министерство обороны РФ сообщило, что 29 марта средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотник над территорией Белгородской области.

По данным военного министерства, попытка атаки c применением БПЛА самолетного типа была предпринята 29 марта примерно в 20:15 (мск).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили военные.

29 марта украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Белгороде на улице Щорса.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с начала 2024 года в городе повреждены около четырех тысяч жилых помещений, а всего с начала специальной военной операции — порядка пяти тысяч.

В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 17 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в отчете министерства обороны РФ.

Ранее стало известно, что в Белгородской области временно закроют часть пунктов выдачи Wildberries.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами