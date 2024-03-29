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ВС РФ уничтожили систему ПВО в Чугуевском районе

ВС России уничтожили систему ПВО ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«В 15:07 по поселку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесен удар», — сказал он.

По его словам, взрывом была уничтожена система ПВО. Он отметил, что подробности в данный момент уточняются.

29 марта министерство обороны России сообщило о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по объектам украинской энергетики. Минэнерго Украины на фоне обострения ситуации призвало украинцев, предприятия и СМИ не раскрывать подробности ударов и проблем с электричеством. Тем не менее известно, что аварийные отключения света действуют минимум в двух регионах. К вечеру ситуация может ухудшиться, предупредило «Укрэнерго». 22 марта стало известно, что в Запорожье взрывами поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2.

Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота высказал мнение, что восстановление Днепровской ГЭС займет годы.

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