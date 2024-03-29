Бывший программист возглавил лабораторию БПЛА в зоне СВО

Бывший программист-инженер возглавил лабораторию, занимающуюся беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает RT.

По информации издания, доброволец с позывным Шаман служит в разведывательно-штурмовом отряде «Клуни» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск Вооруженных сил России.

Военнослужащий рассказал, что отправился на СВО потому, что ему интересно заниматься дронами. По его мнению, любой современный человек, игравший когда-либо на приставке, способен освоить управление беспилотником.

В конце марта стало известно, что в зоне СВО российские войска начали применять дрон «Джокер», взрывающийся при захвате противником.

Одним из технологических преимуществ беспилотника является драйвер электродетонатора. Устройство не позволяет противнику, который захватил дрон, обезвредить или перепрошить БПЛА под собственные нужды.

Второй отличительной особенностью «Джокера» является гибернатор. По словам разработчиков, это устройство позволяет удаленно выключить дрон, как если бы его питание было вручную отключено от батареи.

Ранее в российской армии нашли средство борьбы против эскадрилий беспилотников.