Эксперт: у НАТО нет средств, способных поражать российские гиперзвуковые ракеты

Силы НАТО не способны поражать российские гиперзвуковые ракеты, такие как «Циркон» и «Кинжал» Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«У НАТО просто нет таких средств, способных помешать полету наших ракет на гиперзвуке. Сейчас Запад продолжает раздувать мифический пузырь о том, что Россия на них вот-вот нападет. И теперь он перешел в новую плоскость. Мол, будем бить по ним нашими ракетами», — сказал Липовой.

Он также отметил, что западным политикам выгодно говорить о растущей «угрозе нападения РФ на страны НАТО», поскольку — это выделение дополнительных средств, строительство новых военных баз и т.д.

Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин до этого отмечал, что американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot бессилен перед российскими «Цирконами».

По его словам, Patriot сбивает цели, которые летят не быстрее 2 Махов, а у «Циркона» скорость составляет порядка 9 Махов (около 11 тыс. км/ч).

Ранее сообщалось, что Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.