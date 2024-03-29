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Появились кадры внутреннего устройства ракет Storm Shadow

РИА Новости сняло кадры внутреннего устройства англо-французских Storm Shadow

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Lewis Joly/AP

Российские специалисты активно работают над изучением применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) англо-французских крылатых ракет Storm Shadow и впервые показали внутреннее устройство такого боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты приступили к демонтажу агрегатов и узлов Storm Shadow, чтобы понять, как ракета устроена.

Собеседник агентства рассказал, что бывают случаи, когда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают боеприпас, но он не уничтожается, просто падает на землю, и боевые части остаются. По его словам, были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты.

Специалисты показали головной обтекатель, который сбрасывается при обнаружении цели, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливается взрыватель. Полученные сведения передаются в различные ведомства России и учебные центры, которым нужна такая информация.

На кадрах представлен узел, раскладывающий крыло ракеты, а также само крыло, частично обломанное. Продемонстрировано устройство боевой части, основной заряд которой находится у крыльевого узла.

Также на ролике показан турбореактивный двигатель ракеты, в частности лопатки компрессора низкого давления, а также материалы, из которых собраны боеприпас и его корпус.

Ранее военный эксперт раскрыл самую желанную цель для российских ПВО.

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