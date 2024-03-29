Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету, западным странам нужно срочно направить дополнительные средства на помощь Киеву. Об этом заявил журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

Он заявил, что ВСУ уже потеряли 385 тысяч военных. Фокс отметил пятикратное превосходство России в огневой мощи, которое позволяет непрерывно наносить артиллерийские и ракетные удары по украинским позициям.

Журналист признал, что в США до сих пор ведутся споры о дальнейшей помощи Украине, а Германия, Испания и Италия ищут возможность заключить сделку с Россией. По его словам, запасы артиллерийских снарядов в Великобритании, Германии и США будут полностью восстановлены только через два года.

28 марта бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что в катастрофическом положении ВСУ виноват президент Украины Владимир Зеленский, при этом он продолжает требовать помощи от своих союзников.

В этот же день Владимир Зеленский признал, что его страна проиграет в конфликте, если не получит помощь от США.

Ранее во Львове предрекли участие в ВСУ всех жителей Украины.