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В Британии предрекли изменение новых границ Украины

Economist: новой границей Украины может стать нынешняя линия фронта

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Global Look Press

На Украине растут опасения касательно того, как может измениться новая граница республики. Об этом сообщает газета The Economist.

Согласно информации издания, Украина слишком поздно приступила к усилению оборонительных рубежей, хотя в Верховной раде еще надеются на проведение нового контрнаступления.

«Правительство <...> боится даже мысли о том, что нынешняя линия фронта превратится в <...> новую границу», — отмечается в материале.

По данным газеты, возможная новая граница страны может отрезать пятую часть Украины и лишить ее большей части выхода к морю. В случае нового наступления Вооруженных сил России, украинская армия едва ли сможет удержать свои позиции.

«ВСУ ослабли, и испытывают острый дефицит боеприпасов», — резюмируется в статье.

До этого во Франции спрогнозировали, что Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией.

Ранее Украину предложили принять в НАТО без утраченных территорий.

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