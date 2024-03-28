В Британии предрекли изменение новых границ Украины

На Украине растут опасения касательно того, как может измениться новая граница республики. Об этом сообщает газета The Economist.

Согласно информации издания, Украина слишком поздно приступила к усилению оборонительных рубежей, хотя в Верховной раде еще надеются на проведение нового контрнаступления.

«Правительство <...> боится даже мысли о том, что нынешняя линия фронта превратится в <...> новую границу», — отмечается в материале.

По данным газеты, возможная новая граница страны может отрезать пятую часть Украины и лишить ее большей части выхода к морю. В случае нового наступления Вооруженных сил России, украинская армия едва ли сможет удержать свои позиции.

«ВСУ ослабли, и испытывают острый дефицит боеприпасов», — резюмируется в статье.

До этого во Франции спрогнозировали, что Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией.

Ранее Украину предложили принять в НАТО без утраченных территорий.