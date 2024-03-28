Путин дал оценку действиям российской боевой авиации в зоне СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил отличные действия российской боевой авиации в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

«Отлично! Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общего результата», — сказал глава государства во время беседы с военными летчиками.

Президент РФ также подчеркнул, что Россия будет уничтожать поставленные Украине истребители F-16 — точно так же, как поступала с другой стоящей на вооружении Киева западной техникой.

По его словам, Россия в ходе спецоперации защищает своих людей, проживающих на ее исторических территориях.

До этого военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что издание Forbes, опубликовавшее статью с критикой российских авиабомб ФАБ-3000, ведет информационную войну против России.

Ранее Рогов рассказал о положении российской армии на Работинском выступе.