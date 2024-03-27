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В России высмеяли подготовку ВСУ польской армией

Эксперт Онуфриенко заявил, что хуже поляков ВСУ не сможет подготовить никто

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Omar Marques/Reuters

Хуже, чем польские инструкторы, никто не сможет подготовить пополнения для Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает РИА Новости.

«Реального боевого опыта у нее нет. Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Войско польское никогда этим не занималось. Участие в акциях НАТО, которые проводили за последние два десятка лет, ничего не дало. Послать десять человек в Афганистан — это ни о чем», — заявил Онуфриенко, комментируя череду потерь в польской армии.

Эксперт добавил, что последней серьезной операцией, в которой принимала участие польская армия, была борьба с украинским националистическим бандподпольем в Восточной Польше.

До этого в Польше внезапно скончался бригадный генерал Адам Марчак. По информации оперативного командования, смерть офицера наступила по естественным причинам во время его свободного времени.

РИА Новости также отметило, что двумя днями ранее в Силезском воеводстве при взрыве погибли два сапера, а в начале марта в Дравско-Поморском воеводстве гусеничная машина раздавила еще двух солдат.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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Операция на Украине
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