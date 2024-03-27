В России высмеяли подготовку ВСУ польской армией

Хуже, чем польские инструкторы, никто не сможет подготовить пополнения для Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает РИА Новости.
«Реального боевого опыта у нее нет. Любая армия должна проходить обкатку на фронте. Войско польское никогда этим не занималось. Участие в акциях НАТО, которые проводили за последние два десятка лет, ничего не дало. Послать десять человек в Афганистан — это ни о чем», — заявил Онуфриенко, комментируя череду потерь в польской армии.
Эксперт добавил, что последней серьезной операцией, в которой принимала участие польская армия, была борьба с украинским националистическим бандподпольем в Восточной Польше.
До этого в Польше внезапно скончался бригадный генерал Адам Марчак. По информации оперативного командования, смерть офицера наступила по естественным причинам во время его свободного времени.
РИА Новости также отметило, что двумя днями ранее в Силезском воеводстве при взрыве погибли два сапера, а в начале марта в Дравско-Поморском воеводстве гусеничная машина раздавила еще двух солдат.
Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.