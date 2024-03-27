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В Белгородской области сбили три дрона

Губернатор Гладков сообщил о трех сбитых дронах в Белгородской области

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Настоящий Гладков/Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех сбитых дронах на подлете к столице региона. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале чиновника.

Согласно публикации, беспилотники самолетного типа были сбиты дежурными системами ПВО. О повреждениях и пострадавших сведений нет, информация уточняется.

До этого беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде.

Гладков подчеркнул, что в результате произошедшего есть одна пострадавшая с осколочным непроникающим ранением груди и резаной раной руки. Ее доставили в городскую больницу №2, женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что в результате взрыва в административном здании были выбиты окна на 3-м и 4-м этажах, посечен фасад.

26 марта власти региона приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, поскольку большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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