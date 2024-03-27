Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ) с Работинского выступа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские войска атакуют со стороны Новопрокоповки на северо-востоке.

«Отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю», — поделился Рогов.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщали, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение местам сборки и хранения украинских БПЛА. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Военный обозреватель Влад Шлепченко говорил, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры в Харькове могут свидетельствовать о приближающихся боях за город.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.