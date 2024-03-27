На Украине узнали о срыве кампании по добровольному набору в ВСУ

Министерство обороны Украины своим действиями препятствует работе кампании по добровольному набору граждан в ряды Вооруженных сил, создавая список «приоритетных» подразделений, в которые должны поступать новобранцы. Об этом пишет украинское издание Kyivpost со ссылкой на свои источники.

«Вот есть какой-то комбат или комбриг, который глупо, по некомпетентности, потерял много людей, теперь ему нужна замена. И что делать, если добровольно в его подразделение не идут?» — задается вопросом собеседник издания.

В случае с рекрутингом это подразделение включается в приоритетные. Однако это ставит под угрозу саму идею рекрутинга, отметил источник.

Если новобранец подает заявление в конкретное украинское подразделение, не являющееся в списке приоритетных, его все равно могут мобилизовать принудительно. Военные пришли к выводу, что создание списка «приоритетных» подразделений создает преграды для рекрутинга, потому что «перекашивает» его в сторону не лучших подразделений, к которым должны стремиться украинцы, а в сторону тех, которые несут большие потери, говорится в статье.

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