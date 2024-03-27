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Раскрыто назначение трехтонной российской бомбы

Военный эксперт Дандыкин заявил об усилении мощи ВС РФ за счет бомбы ФАБ-3000

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Минобороны России

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что мощь ВС РФ усилилась за счет бомбы ФАБ-3000. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, трехтонная бомба позволяет уничтожать опорные пункты противника с большей эффективностью.

«Чем больше бомба, тем больше взрывчатки она может нести. Конкретно в этой — больше тонны взрывчатого вещества», — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что бомба является фактически несбиваемой и корректируемой, дает усиление мощи и позволяет решать задачи с меньшими потерями.

До этого Forbes писал, что использование авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России, повысит риск для самолетов-носителей в связи с посредственными аэродинамическими характеристиками боеприпаса.

Отмечается, что ФАБ-3000 будет оснащена унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволит превратить свободнопадающий боеприпас в планирующую бомбу.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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