В США заявили, что НАТО не готова к войне с Россией

Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину. Об этом заявил советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Россия к этому готова, а мы – нет», — написал он.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что приглашение Украины в НАТО в то время, пока страна находится в конфликте, может привести к войне Североатлантического альянса с Россией.

22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция на Украине переросла в войну из-за действий западных стран. Он отметил, что убежден в этом, и добавил, что данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации».

Ранее бывший разведчик США заявил, что глава Пентагона врет о войне России с НАТО.