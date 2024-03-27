Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что НАТО не готова к войне с Россией

Макгрегор: НАТО не готова к войне с Россией в случае отправки сил на Украину

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину. Об этом заявил советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Если войска НАТО вступят на территорию Украины, то начнется война с Россией. Россия к этому готова, а мы – нет», — написал он.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что приглашение Украины в НАТО в то время, пока страна находится в конфликте, может привести к войне Североатлантического альянса с Россией.

22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что специальная военная операция на Украине переросла в войну из-за действий западных стран. Он отметил, что убежден в этом, и добавил, что данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации».

Ранее бывший разведчик США заявил, что глава Пентагона врет о войне России с НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами