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Шойгу похвалил мотострелковый полк за успехи на спецоперации

Шойгу направил телеграмму мотострелковому полку, проявившемуся в ходе СВО

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, проявившимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

В документе говорится, что с первых дней СВО полк выполняет задачи на самых сложных направлениях. Подразделения полка участвовали в операции по взятию Мариуполя, а также сражались в ЛНР и ДНР.

В телеграмме отмечается, что российские военные уверенно стремятся вперед, демонстрируя пример стойкости и упорства в столкновениях с противником на Краматорско-Дружковском направлении. Кроме этого, военнослужащие полка внесли весомый вклад в то, чтобы населенный пункт Красное перешел под контроль России.

По данным Минобороны, более 1,4 тысячи бойцов полка удостоены госнаград и ведомственных знаков отличия за проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу.

Шойгу поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге.

23 февраля Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил государственные награды военным, отличившимся в ходе выполнения боевых задач, и заявил, что у российской армии впереди еще много работы

Ранее Путин наградил военнослужащих ВКС России.

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