Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области будут включать сирены в любое время суток

Гладков: включать сирены ракетной опасности будут в любое время суток

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Власти Белгородской области приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время своего эфире во «ВКонтакте».

«Мы понимаем, что опасность как была, так и остается. С сегодняшнего дня и в ночное время сигналы оповещения будут включаться», — сказал он.

Ранее ночью сирены не включали, чтобы люди не начали покидать дома, поскольку на улице находиться в момент обстрела опаснее. Однако местные жители попросили включать сигнал об опасности даже в ночное время. Губернатор провел по этому вопросу голосование, в результате которого и было принято решение о круглосуточной работе системы оповещения.

До этого в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного вооруженными силами Украины (ВСУ).

Как сообщила руководитель администрации района Анна Куташова, украинская атака повредила линию электропередачи и на время ремонта пришлось отключить подачу электричества.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами