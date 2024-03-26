В Белгородской области будут включать сирены в любое время суток

Власти Белгородской области приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время своего эфире во «ВКонтакте».

«Мы понимаем, что опасность как была, так и остается. С сегодняшнего дня и в ночное время сигналы оповещения будут включаться», — сказал он.

Ранее ночью сирены не включали, чтобы люди не начали покидать дома, поскольку на улице находиться в момент обстрела опаснее. Однако местные жители попросили включать сигнал об опасности даже в ночное время. Губернатор провел по этому вопросу голосование, в результате которого и было принято решение о круглосуточной работе системы оповещения.

До этого в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного вооруженными силами Украины (ВСУ).

Как сообщила руководитель администрации района Анна Куташова, украинская атака повредила линию электропередачи и на время ремонта пришлось отключить подачу электричества.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей.