Вооруженные силы Украины (ВСУ) отравляли питьевую воду, предназначенную российским военным. Об этом рассказал боец СВО, сержант Рудольф Григорян, передает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

«Слух такой ходил: на территории Украины в любой области, с которой бы ни заходили российские войска, отравление [воды украинской стороной] происходило», — сказал он.

По словам Григоряна, из-за этого подвоз «гуманитарки» производился с российских территорий, в том числе из Крыма.

До этого российский беспилотник заснял, как военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил своего тяжелораненого сослуживца.

На кадрах видно, как украинские военные были около двух подбитых танков Leopard. Один солдат не мог двигаться из-за ранения, поэтому сослуживец выстрелил в него. Однако самого бойца после этого поразил FPV-дрон.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Чобан рассказывал, что в украинскую армию набирают большое количество пожилых и больных мужчин.

Ранее попавшая в плен женщина-боец ВСУ рассказала о своем спасении солдатами ВС РФ.