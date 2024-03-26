Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

До этого в Белгородском районе более 13 тыс. человек остались без электричества и водоснабжения из-за ночного обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила руководитель администрации района Анна Куташова.

По словам чиновницы, украинская атака повредила линию электропередачи, и на время ремонта пришлось отключить подачу электричества. Как уточнила Куташова, ремонт ЛЭП специалисты планируют завершить в максимально короткие сроки.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей.