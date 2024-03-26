В Испании высказались об отправке войск на Украину

Правительство Королевства Испания не собирается отправлять войска на Украину, при этом Киев, в свою очередь, и не просит о таком шаге. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Cadena Ser.

«Испания не планирует отправлять войска на Украину, да и ни одна страна не планирует этого делать. И Украина тоже не просит о войсках. Они просят о другом», — отметил Альбарес.

Также он отметил, что ни Евросоюз, ни НАТО, ни Испания не готовятся ни к какой войне с участием России.

С конца февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

В марте глава МИД Польши Радослав Сикорский поприветствовал инициативу Макрона об отправке западных войск на Украину. Он призвал союзников не бояться президента РФ Владимира Путина и добавил, что присутствие войск НАТО в зоне боевых действий не стоит считать «немыслимым».

Ранее Лукашенко призвал Россию готовиться к нападению НАТО.