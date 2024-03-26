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Российский истребитель встретил два бомбардировщика США над Баренцевым морем

МО РФ: истребитель МиГ-31 сопроводил два самолета США над Баренцевым морем

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Евгений Биятов/РИА Новости

Истребителю МиГ-31 пришлось сопроводить два американских бомбардировщика, которые приближались к российской границе в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, заметив самолет РФ, бомбардировщики скорректировали курс полета, развернулись и улетели от российской границы, после чего истребитель благополучно вернулся на аэродром.

Самолеты США также приближались к границе РФ 24 и 25 марта. Оба раза потенциальное вторжение прерывал российский истребитель. В Штатах заявляли, что их бомбардировщики действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин назвал самую желанную цель для российских сил ПВО.

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