Шойгу ответил на вопрос о возможности дополнительной мобилизации

Для создания «санитарной зоны» у Белгородской области не потребуется новая мобилизация. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Это глупость», — сказал Шойгу, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что если удары с территории Украины по территории РФ продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания «санитарной зоны».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что границы «санитарной зоны» или «санитарного кордона» на Украине могут быть связаны с дальнобойностью вооружения украинских военных и от которых надо обезопасить территорию России.

По его словам, главная цель «санитарной зоны» в том, что украинская сторона не доставала вооружениями население России.

Ранее военные оценили необходимость и условия создания «санитарной зоны» на Украине.