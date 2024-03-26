Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которую передала Германия украинской стороне. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве обороны России.

Военные уточнили, что машину удалось захватить на линии боестолкновения, когда противник пошел в контратаку.

После чего операция по эвакуации боевой машины была тщательно спланирована и подготовлена. Военные провели разведку местности, с помощью инженеров проложили новую дорогу, разминировали минные поля и обеспечили скрытный подход к объекту.

«Работа действительно была сложная, потому что работать приходилось ночью. Дороги не видно, то есть как бы едем, когда по темноте, то есть как бы фары выключены. Идем вслепую... по намеченному маршруту, который заранее прокладываем. Без фонарей, безо всего, чтобы не засветиться перед врагом», — сообщил механик-водитель с позывным «Шуба», который участвовал в этой миссии.

БМП Marder была разработана в 1966—1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2000 боевых машин. На время принятия на вооружение БМП Marder по параметрам защищенности превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью движения по пересеченной местности, что позволяло ей действовать совместно с танками «Леопард» в качестве составной части ударной группы. С 2010 года на смену «Мардеру» на вооружение ВС ФРГ постепенно вводится новая БМП Puma.

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