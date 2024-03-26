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Неизвестная авиация поразила штабы союзников сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

РИА Новости: авиация поразила штабы союзников сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

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Министерство обороны Сирии

Неизвестная авиация поразила штабы союзников сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. Об этом пишет РИА Новости.

Штабы были расположены в центральной части города Дейр-эз-Зор. В результате атаки по ним пострадали 15 мирных жителей и погибли несколько военных.

Кроме того, сообщается об ударе по штабам союзников Сирии в городе Альбукемаль на границе с Ираком.

До этого иранский министр напрямую обвинил Израиль в подрыве газопровода в Иране.

По словам чиновника, в результате подрыва повреждения получили несколько ответвлений трубы, однако полностью вывести конструкцию из строя злоумышленникам не удалось.

14 февраля в городе Боруджен в Иране произошел взрыв на главной линии газопровода. Мэр Боруджена Фатах Кареми сообщал, что подача газа по линии была прекращена, а огонь будут тушить до полного сгорания оставшегося объема газа в трубе.

Ранее Сирия отразила воздушную атаку Израиля на Дамаск.

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