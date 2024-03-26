В Дании сообщили, что F-16 могут не поставить ВСУ

Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Украина не получит все датские истребители F-16, поскольку часть из них может быть продана Аргентине. Об этом сообщил телеканал TV2.

«Мне предстоит обсудить условия потенциального соглашения, но ясно, что мы находимся на заключительном этапе оформления сделки», — заявил Поульсен.

При этом он добавил, что отправка на Украину 19 истребителей является «существенным пожертвованием».

До этого сообщалось, что Бельгия выделила 50 инструкторов и два учебных самолета F-16 для тренировок летчиков ВС Украины на авиабазе Скридструп в Дании. Отмечается, что из соображений безопасности датчане не раскрыли ни количество обучающихся украинцев, ни данные об инструкторах из стран НАТО. Известно только, что на авиабазе Скридструп проходят подготовку пилоты, техники и специалисты по планированию воздушных миссий. При этом полугодовой курс обучения пилотов ВСУ стартовал в ноябре с уроков английского языка.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.