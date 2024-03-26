В Херсонской области рассказали, как воюют иностранные наемники в рядах ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что на передовой иностранные наемники практически не бывают, так как предпочитают отсиживаться на второй-третьей линиях обороны.

По его словам, на Херсонском направлении наемники встречаются редко. Ссылаясь на данные военных, он заявил, что, после попадания в российский плен наемника из Польши, на передовой их практически не бывает.

«Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях», — сказал Сальдо.

Он добавил, что в последние месяцы на Херсонском направлении были замечаны только польские наемники, а раньше встречались и грузины. Представители других стран встречаются «в единичных количествах».

Наемник, которого зовут Давид, попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. По словам Сальдо, он заявил, что не хочет больше связываться с Киевом и готов воевать против Украины.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.