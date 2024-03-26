В Харькове в пятый раз за ночь прозвучал взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Суспільні новини».

О взрывах сообщалось в 1:42, 2:07, 2:17 и 2:23 по мск.

С 1:04 по мск в Харьковской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения страны.

До этого украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе. Российские источники заявили о подрыве крупного склада боеприпасов и санатория, где были размещены бойцы ВСУ, в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.