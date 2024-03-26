В Одессе подорвали крупный склад ВСУ

ВС РФ подорвали ракетным ударом крупный склад ВСУ в Одессе. Об этом заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Кроме того, также удар был нанесен по ведомственному санаторию СБУ, который являлся местом дислокации личного состава», — заявил Рогов.

По словам деятеля, в Одессе после ударов наблюдаются отключения электроэнергии.

До этого в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.