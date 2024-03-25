Корабли Балтийского флота проводят учения по поиску подлодок

Группа противолодочных кораблей из состава Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота проводит учения, в рамках которых осуществляет поиск и уничтожение подводных лодок условного противника. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на флотскую пресс-службу.

По ее информации, в маневрах задействованы малые противолодочные корабли «Уренгой», «Зеленодольск» и «Казанец». Они занимаются отработкой комплекса задач по основному предназначению — поиску субмарин условного противника и их уничтожению с применением противолодочного вооружения.

Помимо этого, экипажи кораблей должны будут выполнить минные постановки, совершить стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработать задачи по совместному маневрированию.

Учения проходят на морском полигоне флота.

15 марта сообщалось, что в Японском море силы Тихоокеанского флота при поддержке авиации провели учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

До этого флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» отразил нападение условного противника в Аравийском море.

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