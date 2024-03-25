В США заявили о риске разорения из-за попытки нагнать Россию в военной сфере

США рискуют разориться, пытаясь обновить свои ядерные силы, которые очень сильно отстали от российских. Об этом экс-разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Америка смотрит на возрожденные российские стратегические ядерные силы, и мы понимаем: все, что у них есть, превосходит то, что есть у нас. <…> Мы сами себя обанкротим», — сказал эксперт.

Как отметил аналитик, США придется потратить несколько сотен миллиардов долларов, чтобы заменить устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. Кроме того, новые вооружения для ядерной триады Соединенных Штатов будут не только слишком дорогими, но и не подходящими под требования вооруженных сил, считает Риттер.

Он добавил, что Россия создала такую динамичную оборонную промышленность, которая превосходит все страны НАТО вместе взятые.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ опережает другие государства по уровню модернизации ядерной триады.

Ранее США приняли решение по ядерному арсеналу.