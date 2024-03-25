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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородском районе

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал «Газель» в Белгородском районе

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Движущаяся по дороге «Газель» подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района», — написал Гладков.

В результате взрыва водитель и пассажир не пострадали, транспортное средство загорелось. Спасатели приступили к тушению автомобилю.

До этого Гладков заявил, что необходимо сократить в городе число машин, которые находятся на открытых территориях. К таким мерам стоит приходить из-за участившихся обстрелов.

Для хранения автомобилей можно использовать частные парковки и подземные паркинги. При этом автовладельцам должны компенсировать затраты на размещение там машин. Отмечается, что с 12 марта в Белгороде от обстрелов пострадали 1,2 тыс. машин.

Ранее из Белгородской области выехали сотни детей из-за обстрелов.

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