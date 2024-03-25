Жители трех сел на правобережье Днепра месяцами живут без света и подвоза еды

Жители трех сел подконтрольного Вооруженным силам Украины Бериславского района Херсонской области много месяцев живут без света, связи и подвоза продовольствия. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Жители сел Новокаиры, Качкаровка и Республиканец оккупированного Бериславского района уже много месяцев живут без света, связи, подвоза продовольствия и топлива», — написал он.

Сальдо также сообщил, что украинские военные обустраивают свои позиции прямо в домах местных жителей, покинутых их владельцами.

Ранее он заявил, что на Херсонском направлении украинские военные изменили свою стратегию, сосредоточившись на обстреле гражданской инфраструктуры.

Губернатор отметил, что украинская армия особенно активно использует беспилотники для терроризирования местного населения.

По его данным, беспилотные летательные аппараты патрулируют над дорогами в районах Алешки и Каховки, атакуя мирные автомобили.

Ранее Сальдо заявил, что армия Украины оставила попытки форсировать Днепр.