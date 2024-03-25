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Российские войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового

Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на два километра

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее села Вербовое на Ореховском направлении. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

По его словам, силы РФ продвинулись на два километра и заняли пять оборонных пунктов ВСУ.

На этом же участке российские военные наступают северо-западнее села Работино, а в самом населенном пункте улучшили свои позиции, сообщил Рогов.

Он также уточнил, что на Васильевском направлении в районе сел Пятихатки и Жеребянки российские артиллеристы и боевые самолеты накрыли позиции ВСУ. Министерство обороны РФ эти сообщения пока не комментировало.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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