Названа дата генеральной репетиции парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генеральная репетиция парада по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади 5 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Там отметили, что начинается прием заявок на освещение мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 5 мая, Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в тексте.

Также аккредитация открыта и на сам парад Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.

20 марта глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял, что военные парады, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Согласно информации главы министерства, в праздничных шествиях примут участие более 50 тыс. граждан и порядка 1 тыс. образцов военной техники.

Ранее Шойгу анонсировал расширение боевых возможностей ВС России.