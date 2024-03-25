На Украине уничтожили один из восьми польских минометов Rak

Находившийся на вооружении украинских войск польский самоходный миномет M120K Rak был уничтожен в зоне СВО. Об этом пишет портал Defence24.

По данным журналистов, боевая машина получила серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. Утверждается, что корпус миномета уничтожили взрывом боезапаса, при этом подорвать его мог экипаж, который не хотел, чтобы Rak попал в руки ВС РФ. Где именно уничтожили миномет — не уточняется.

Отмечается, что всего Польша поставила Киеву восемь минометов Rak.

До этого Минобороны РФ сообщило, что фронт в зоне специальной военной операции на Авдеевском направлении сдвигается на запад. По словам военнослужащего артиллерийского расчета гаубицы «Мста-Б» 1-го армейского корпуса с позывным Вирус, российские военные разбирают укрепрайоны и технику украинских войск, а также живую силу.

Ранее стало известно, что группировка войск «Восток» уничтожила более 100 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении.