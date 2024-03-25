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Российские военные улучшили положение на одном из направлений

Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские воска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Урожайного на Южно-Донецком направлении, сумев улучшить тактическое положение. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих.

«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе Урожайного в ДНР», — отмечается в сводке.

Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, пять автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства и противотанковой пушки «Рапира».

Ранее Минобороны заявляло, что за неделю ВС России уничтожили девять пусковых установок РСЗО Vampire, батарею ЗРК Iris-T.

До этого сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Ранее Минобороны РФ перечислило потери ВСУ на Донецком направлении.

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Операция на Украине
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