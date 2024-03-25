Сальдо заявил о смене тактики ВСУ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении украинские военные изменили свою стратегию, сосредоточившись на обстреле гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости.

«Противник сейчас активно осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры, применяя артиллерию, включая кассетные боеприпасы и минометы, но их атаки ограничены близостью к береговой линии», — отметил Сальдо.

По его словам, украинская армия особенно активно используют беспилотники для терроризирования местного населения.

По его данным, беспилотные летательные аппараты патрулируют над дорогами в районах Алешки и Каховки, атакуя мирные автомобили.

«Украинские военные направляют дроны к больницам, другим общественным зданиям, автобусным остановкам и жилым домам. Это четкая стратегия террора и устрашения местного населения», — утверждает Сальдо.

В министерстве обороны РФ сообщили в воскресенье о поражении до 50 украинских военнослужащих, трех автомобилей, двух американских гаубиц, а также гаубицы «Мста-Б» и орудия Д-30 на Херсонском направлении.

Ранее Сальдо заявил, что армия Украины оставила попытки форсировать Днепр.